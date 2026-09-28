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Lorjhu' Bagi-bagi Es Lilin di Pestapora 2026

Lorjhu' Bagi-bagi Es Lilin di Pestapora 2026
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Lorjhu' saat tampil dalam Pestapora 2026 di JIExpo Kemayoran Jakarta pada Minggu (27/9). Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Lorjhu' menjadi salah satu penampil yang mencuri perhatian dalam festival musik Pestapora 2026 di JIExpo Kemayoran Jakarta pada Minggu (27/9).

Beraksi pada hari ketiga di area Vixtape, band rock asal Madura itu tidak hanya tampil maksimal tetapi juga penuh kejutan.

Siapa sangka, Lorjhu' di tengah penampilan mendadak membagikan es lilin kepada penonton Pestapora 2026. Es lilin tersebut terdiri dari dua rasa yakni coklat dan mangga.

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Kru Lorjhu', Aril Believe bertugas membagikan es lilin yang dibawa dengan sebuah termos. Hadirin yang berada di area Vixtape pun langsung berebutan mengambil es lilin dari Lorjhu'.

Momen tersebut terjadi ketika band beranggotakan Badrus Zeman (vokal/gitar) dan Insan Negara (bas), serta dibantu Pahlevi Wisheka (drum), Tantah Riza (gitar), Nino Bukir (perkusi) itu hendak membawakan lagu Nemor.

"Nemor itu kan musim kemarau atau kering, kayak sekarang, jadi biar adem, kami kasih es lilin," kata Badrus Zeman saat berbincang dengan JPNN.com seusai tampil dalam Pestapora 2026 di JIExpo Kemayoran Jakarta, pada Minggu (27/9).

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Lorjhu&#039; Bagi-bagi Es Lilin di Pestapora 2026

Bagi-bagi minuman atua makanan bukan pertama kali dilakukan Lorjhu'. Pada Pestapora 2024, band pemilik album Paseser itu juga memberi cumi hitam untuk penonton.

Lorjhu' menjadi salah satu penampil yang mencuri perhatian dalam festival musik Pestapora 2026 di JIExpo Kemayoran Jakarta pada Minggu (27/9).

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