jpnn.com, JAKARTA - Band rock asal Madura, Lorjhu' akan segera menggelar tur Asia Tenggara pada akhir 2026 ini.

Salah satu jadwal yang sudah bisa diumumkan yakni Lorjhu' bakal tampil dalam festival Wonderfruit 2026 di Thailand.

Festival seni, musik, dan gaya hidup berskala internasional itu dijadwalkan berlangsung pada 3-7 Desember 2026 di The Fields, Siam Country Club, Chonburi.

"Kami akan tampil di Wonderfruit pada tanggal 4 Desember 2026. Hari ini kami rehearsal untuk mempersiapkan penampilan di sana," kata Badrus Zeman, vokalis sekaligus gitaris Lorjhu' di C-Pro Music Studio, Manggarai, Jakarta pada Selasa (17/11).

Dalam Wonderfruit 2026, Lorjhu' bakal tampil di panggung khusus bernama Molam World, sebuah ruang yang dirancang untuk mempertemukan kekayaan musik akar, budaya, dan cerita tradisi dari berbagai belahan dunia.

Pihak penyelenggara Wonderfruit 2026 secara khusus menyoroti keunikan Lorjhu' yang membawa rasa pesisir Madura dengan sensibilitas kontemporer, menyelaraskan bunyi tradisi dengan indie-rock.

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Karya-karya Lorjhu' yang terinspirasi dari legenda bahari, cerita rakyat setempat, hingga kehidupan masyarakat pesisir dinilai selaras dengan semangat perayaan budaya yang diusung oleh Molam World.

"Semoga kami bisa berjejaring juga di sana, bisa membawa musik Lorjhu' lebih jauh," ucap Abdul Razak, manajer Lorjhu'.