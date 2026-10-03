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Lotus Memilih Rasional, Supercar V8 Hybrid Disiapkan

Lotus Memilih Rasional, Supercar V8 Hybrid Disiapkan
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Ilustrasi calon supercar Lotus. Foto: instagramavarvari

jpnn.com - Rencana elektrifikasi total ternyata tak selamanya berjalan mulus. Lotus, yang sempat berniat tampil serba listrik, kini diam-diam menyiapkan manuver balik.

Mereka dikabarkan sedang meracik senjata baru: sebuah supercar berbekal mesin V8 hybrid yang dijadwalkan mengaspal pada 2028.

Proyek yang masih menyandang kode pengembangan Type 135 ini awal mulanya dirancang murni sebagai mobil listrik.

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Namun, dinamika pasar membendung ambisi tersebut.

Lotus memilih realistis dan menyuntikkan jantung mekanis V8 hybrid yang siap memuntahkan tenaga brutal hingga 1.000 PS.

Secara visual, wujud aslinya memang masih disimpan rapat.

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Meski begitu, konsep Theory 1 yang diperkenalkan pada 2024 menjadi sinyal kuat ke mana bahasa desain Lotus akan bermuara.

Langkah itu mempertegas arah baru Lotus yang kini lebih fleksibel lewat pendekatan multi-powertrain.

Lotus, yang sempat berniat tampil serba listrik, kini diam-diam menyiapkan manuver balik.

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