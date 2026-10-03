Lotus Memilih Rasional, Supercar V8 Hybrid Disiapkan

jpnn.com - Rencana elektrifikasi total ternyata tak selamanya berjalan mulus. Lotus, yang sempat berniat tampil serba listrik, kini diam-diam menyiapkan manuver balik.

Mereka dikabarkan sedang meracik senjata baru: sebuah supercar berbekal mesin V8 hybrid yang dijadwalkan mengaspal pada 2028.

Proyek yang masih menyandang kode pengembangan Type 135 ini awal mulanya dirancang murni sebagai mobil listrik.

Namun, dinamika pasar membendung ambisi tersebut.

Lotus memilih realistis dan menyuntikkan jantung mekanis V8 hybrid yang siap memuntahkan tenaga brutal hingga 1.000 PS.

Secara visual, wujud aslinya memang masih disimpan rapat.

Baca Juga: Lotus Evija Didaulat Sebagai Hypercar dengan Desain Terbaik

Meski begitu, konsep Theory 1 yang diperkenalkan pada 2024 menjadi sinyal kuat ke mana bahasa desain Lotus akan bermuara.

Langkah itu mempertegas arah baru Lotus yang kini lebih fleksibel lewat pendekatan multi-powertrain.