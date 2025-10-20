menu
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Louis Van Gaal Gelar Jumpa Pers, tetapi Pengumumannya Bukan Soal Timnas Indonesia!

Louis Van Gaal saat masih jadi pelatih Timnas Belanda. Foto: (NBC Sports)

jpnn.com - Pelatih legendaris asal Belanda Louis van Gaal akhirnya menggelar konferensi pers yang sebelumnya santer dikabarkan akan menjadi momen pengumuman dirinya sebagai pelatih Timnas Indonesia.

Acara yang gadang-gadang sebagai 'konferensi pers besar' itu dilakukan pada Senin (20/10/2025).

Namun, isi konferensi pers itu sama sekali tidak berkaitan dengan Timnas Indonesia, berbanding terbalik dengan rumor yang telah beredar luas di kalangan publik beberapa waktu terakhir.

Nama Louis van Gaal mencuat setelah PSSI dan Patrick Kluivert sepakat mengakhiri kerja sama seusai Timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026.

Van Gaal dinilai sebagai sosok paling ideal untuk menggantikan Kluivert karena memiliki rekam jejak mentereng.

Pelatih berusia 74 tahun itu pernah menangani klub-klub top Eropa seperti Ajax Amsterdam, Barcelona, Bayern Munich, hingga Manchester United.

Di level internasional, Van Gaal juga sukses membawa Timnas Belanda finis ketiga di Piala Dunia 2014.

Selain itu, status Van Gaal yang pernah menjadi 'bos' Kluivert pun makin membuat rumor itu dibesar-besarkan.

Spekulasi soal Louis Van Gaal bakal menggelar jumpa pers dan disebut jadi Pelatih Timnas Indonesia, ternyata

