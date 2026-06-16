Louna Perkuat Loyalitas Konsumen di Segmen Gaya Hidup Premium

jpnn.com - Membangun loyalitas konsumen tidak cukup hanya mengandalkan kualitas produk saja. Sebuah brand juga dituntut untuk hadir dalam ekosistem gaya hidup yang relevan dengan konsumennya.

Pendekatan itu yang dilakukan Louna melalui perayaan satu tahun Juicy Social Club, komunitas perempuan pencinta padel, yang sekaligus menjadi ajang peluncuran produk terbarunya, Louna Dual Arc.

"Louna Dual Arc lahir dari pemahaman terhadap perubahan gaya hidup konsumen yang semakin aktif dan semakin memperhatikan aspek desain," kata CEO Louna, Louise Nathanael Kesuma, Selasa (16/6).

Dia mengatakan, dalam satu tahun terakhir, Juicy Social Club berhasil tumbuh menjadi lebih dari sekadar komunitas olahraga. Komunitas ini menjadi ruang bagi para pencinta padel untuk berolahraga, membangun relasi, hingga mengembangkan gaya hidup sehat dan aktif bersama.

Louise menyebutkan, relevansi Dual Arc semakin meningkat seiring berkembangnya tren wellness di kalangan masyarakat urban. Di mana sebuah botol minuman tidak lagi hanya berfungsi sebagai wadah saja, tetapi juga menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, mulai dari berolahraga hingga bekerja.

Louna Dual Arc menggunakan material food-grade stainless steel bebas BPA dan dilengkapi teknologi insulasi untuk membantu menjaga suhu minuman lebih lama. Produk ini juga mempertahankan signature carry handle khas Louna dengan desain baru yang lebih modern.

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Tersedia dalam dua pilihan kapasitas, yakni 890 ml dan 1.100 ml dengan harga sekitar Rp490 ribu untuk ukuran 890 ml dan Rp590 ribu untuk ukuran 1.100 ml.

Dengan rentang harga tersebut, Louna membidik konsumen yang mencari produk premium yang dapat menunjang gaya hidup aktif. Produk ini dipasarkan melalui berbagai kanal digital seperti TikTok Shop, Shopee, Tokopedia, Lazada, serta pemesanan melalui WhatsApp.