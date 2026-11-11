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Love and Deepspace Gelar Event Rebooting Dreams, Petualangan Makin Seru

Love and Deepspace Gelar Event Rebooting Dreams, Petualangan Makin Seru
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Game simulasi interaktif 3D besutan Infold Games, Love and Deepspace, kembali mengelar event bertajuk Rebooting Dreams. Foto: Love and Deepspace

jpnn.com, JAKARTA - Game simulasi interaktif 3D besutan Infold Games, Love and Deepspace, kembali mengelar event bertajuk Rebooting Dreams.

Berlangsung pada 6-24 November 2026, event itu mengajak pemain menjelajahi dunia Metropolis dengan cerita fiksi ilmiah futuristik yang menggabungkan teknologi, emosi manusia, hingga hubungan antarkarakter.

Dalam event ini, Love and Deepspace memperkenalkan lima Memori Interaktif Bintang-5 eksklusif yang menghadirkan cerita berbeda bersama kelima karakter love interest dalam game tersebut.

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Menariknya, setiap cerita menawarkan dua kemungkinan akhir yang ditentukan berdasarkan pilihan pemain, yakni antara mengikuti emosi atau menjalankan perintah.

Kelima memori tersebut memiliki alur cerita dan konflik tersendiri.

Pemain akan menemukan pengalaman berbeda, mulai dari kisah android misterius, kehidupan di dunia digital, hingga perjalanan memahami arti menjadi manusia.

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Pemain akan bertemu dengan android alien yang tiba-tiba hadir dan mengusik rencana masa pensiun impian.

Game simulasi interaktif 3D besutan Infold Games, Love and Deepspace, kembali mengelar event bertajuk Rebooting Dreams.

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