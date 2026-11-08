Kubu Low Tuck Kwong Akui Jual Saham BYAN ke Haji Isam, Murni Bisnis & Transparan

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama PT Bayan Resources Tbk Dato' Dr. Low Tuck Kwong membenarkan kabar tentang perusahaannya melepas sebgaian saham ke PT Jhonlin Baratama milik Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam.

Porsi kepemilikan yang dilepas itu sebesar 30,25 persen atau 10,084 miliar saham.

“Murni bisnis,” ujar Direktur PT Bayan Resources Tbk, Merlin yang mewakili Low Tuck Kwong di sela-sela acara BayRun for Charity di Plaza Parkir Timur, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Minggu, (8/11).

Merlin mengatakan proses bisnis tersebut dilakukan secara transparan dan tanpa ada tekanan apapun.

Menurut Merlin, Low Tuck Kwong mengenal reputasi bisnis Haji Isam di dunia pertambangan sejak lama.

“Reputasinya baik dan mengenal sosok Haji Isam baik sebagai partner bisnis,” tutur Merlin.

Di sisi lain, baik Haji Isam maupun Dato' Dr. Low Tuck Kwong ingin bersama-bersama-sama positif membangun Indonesia.

Sekadar informasi, Haji Isam membeli 10 miliar lembar saham Bayan Resources. Hal itu disampaikan perusahaan dalam keterbukaan informasi di laman Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (17/9).