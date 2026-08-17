Lowongan Kerja buat 2.500 Orang untuk MotoGP Indonesia 2026

jpnn.com - LOMBOK TENGAH - InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) membuka lowongan kerja buat 2.500 sukarelawan pada MotoGP Indonesia 2026 di Sirkuit Pertamina Mandalika pada 9-11 Oktober 2026.

Loker ini khusus untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Kami membuka kesempatan bagi masyarakat NTB untuk terlibat langsung dalam ajang balap motor kelas dunia yang akan digelar di Mandalika," kata Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia sekaligus Direktur Operasi ITDC, Troy Warokka di Lombok Tengah, Senin (17/8).

Dia mengatakan sebanyak 2.500 sukarelawan dibutuhkan untuk mendukung berbagai fungsi operasional penyelenggaraan, mulai dari marshal, crowd control, security, waste management, cleaning service, media center, ticketing, hospitality, hingga administrasi.

"Kesempatan tersebut dibuka melalui Open Recruitment Volunteer Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di NTB, tanpa batasan usia khusus," katanya.

Proses rekrutmen dilakukan melalui walk-in interview pada 24–31 Agustus 2026, keterlibatan masyarakat lokal merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di The Mandalika.

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"Ribuan sukarelawan akan menjadi bagian dari ekosistem penyelenggaraan yang mendukung berbagai aspek operasional selama acara berlangsung," katanya.

Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 bukan hanya menghadirkan kompetisi balap kelas dunia di The Mandalika, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat NTB untuk menjadi bagian langsung dari penyelenggaraannya.