jpnn.com, JAKARTA - Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia (LP3I) menerima “Penghargaan Keunggulan Dalam Pendidikan Vokasi dan Pelayanan Karier Berorientasi Peserta Didik” dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI).

Penghargaan itu diserahkan pada malam penganugerahan Indonesia Consumer Care 100 Brands (ICC100) Expo & Award 2026 di Hall D2, Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta, Sabtu (21/11).

Penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua BPKN RI, Prof. Dr. Muhammad Mufti Mubarok, S.H., S.Sos., M.Si.CROP, dan diterima oleh Verus Hardian, S.E., M.S.M., Head of Public Relations, Digital Marketing & Research LP3I, mewakili institusi LP3I.

“Bagi LP3I, melindungi peserta didik berarti memberi informasi yang jujur sejak awal, pembelajaran yang benar-benar membekali keterampilan kerja, serta pendampingan karier hingga mereka siap melangkah ke dunia kerja,” ujar Verus.

Sejak didirikan pada 29 Maret 1989, LP3I dikenal sebagai lembaga pendidikan vokasi yang menjembatani dunia pendidikan dan dunia kerja. Model pembelajarannya menekankan praktik, sertifikasi kompetensi, serta kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk program magang, pengembangan kurikulum, dan rekrutmen lulusan.

“Kami persembahkan penghargaan ini untuk seluruh dosen, instruktur, tenaga kependidikan, alumni, dan mitra industri di semua kampus LP3I," kata Verus.

Dia menegaskan ke depan, pihaknya akan terus memperkuat layanan karier dan keterbukaan informasi, agar setiap calon peserta didik dan orang tua dapat memilih dengan yakin.

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