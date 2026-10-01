LPA Mataram: 23 Kasus Kekerasan Seksual Terjadi di Lingkungan Ponpes Wilayah NTB

jpnn.com - Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram mencatat sepanjang 2023 hingga September 2026 telah terjadi 23 kasus kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Dalam catatan sepanjang 2023 hingga September 2026 ini ada 23 kasus kekerasan seksual di pondok pesantren wilayah NTB," kata Ketua LPA Mataram Joko Jumadi di Mataram, Rabu (30/9/2026).

Dia menjelaskan dari 23 kasus dengan korban dari kalangan santri maupun santriwati tersebut, ada 15 "tuan guru" yang menjadi pelakunya.

Selanjutnya, 12 dari 15 pelaku di antaranya sudah berstatus tersangka dan ditahan dengan sepuluh orang sudah dijatuhi vonis pidana.

"Yang sudah divonis memang rata-rata dari paling ringan itu enam tahun penjara. Paling tinggi 19 tahun," ucap Joko.

Vonis 19 tahun penjara dikenakan dalam perkara kekerasan seksual di Sekotong Barat, Kabupaten Lombok Barat.

Untuk tiga "tuan guru" lainnya di luar 12 tersangka yang telah menjalani penahanan, Joko mencatat belum ada langkah penetapan tersangka oleh kepolisian.

"Yang tiga ini, dua di antaranya terkait kasus terbaru. Sedangkan satu lainnya masih melarikan diri dan informasinya berada di Makkah," kata Joko.