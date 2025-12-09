LPBN: Ribuan Hektare Sawah Terdampak Banjir, Krisis Pangan Ancam Bireun
jpnn.com, BIREUEN - Bencana banjir disertai aliran lumpur yang melanda Kabupaten Bireuen dalam beberapa pekan terakhir meninggalkan kerusakan besar pada lahan pertanian produktif.
Investigasi independen Lembaga Pengawas Bencana Nasional (LPBN) mencatat setidaknya 2.148 hektare sawah terdampak, termasuk 1.605 hektare yang sudah memasuki masa panen dan dipastikan gagal diproduksi.
Kerusakan terparah terpantau di Kecamatan Peudada dan Jeunieb, di mana sebagian besar hamparan padi yang siap panen tertimbun material lumpur setebal 20–40 sentimeter.
Sementara itu, sejumlah lahan di Gandapura dan Juli diperkirakan tidak dapat ditanami hingga dua musim tanam ke depan akibat tertutup endapan pasir dan kerikil.
“Semua hilang seketika. Kami tak tahu harus mulai dari mana,” ujar seorang petani di Gampong Alue Limeng yang sawahnya tertimbun lumpur hampir satu meter.
Di beberapa titik, batang padi yang sebelumnya menguning kini tidak lagi terlihat—tenggelam dalam lumpur pekat yang mengeras.
Risiko Krisis Pangan Meningkat
Bireuen merupakan salah satu lumbung padi utama di pantai utara Aceh.
Investigasi independen Lembaga Pengawas Bencana Nasional (LPBN) mencatat setidaknya 2.148 hektare sawah terdampak
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pengamat Desak DPR Panggil Zulhas untuk Jelaskan Kerusakan Lingkungan Sumatra
- Green Merah Putih Desak Presiden Terbitkan Perpres Selamatkan Lingkungan Hidup
- Wako Pekanbaru Agung Nugroho Serahkan Bantuan Kemanusiaan Rp 1,5 Miliar untuk Korban Bencana Aceh
- Solidaritas untuk Sumatra: Tim ERT NHM Perkuat Upaya Penyelamatan di Tengah Banjir
- Kampus Posko Bencana Sumatra Ungkap Daftar Kebutuhan Kritis, Kemdiktisaintek Respons Cepat
- Setelah Bermalam di Aceh, Prabowo Tiba di Pakistan, Disambut Langsung Presiden dan PM