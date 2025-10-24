LPCK Bangun Kota Mandiri, Perkuat Peran Dalam Keberlanjutan

jpnn.com, JAKARTA - PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) meluncurkan berbagai inisiatif untuk memperkuat kontribusi terhadap keberlanjutan sebagai pengembang properti maupun sebagai pengelola kota mandiri.

Berlandaskan strategi keberlanjutan yang telah diterapkan, perseroan memastikan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan senantiasa berpedoman pada prinsip-prinsip keberlanjutan, memberikan dampak positif bagi lingkungan dan sosial, serta memperkuat tata kelola perusahaan.

"Tahun lalu, misalnya, untuk inisiatif sosial di Lippo Cikarang, LPCK menempatkan dampak sosial sebagai salah satu aspek yang sangat penting," kata Presiden Direktur LPCK Marlo Budiman dalam keterangannya, Jumat (24/10).

Dia mengungkapkan bahwa dampak sosial perusahaan sendiri merujuk pada kerangka kerja PASTI sebagai kerangka keterlibatan masyarakat yang diadopsi dari perusahaan induk (PT Lippo Karawaci Tbk.).

Sebagai bagian dari komitmen kepada masyarakat, perusahaan secara aktif terlibat dalam kegiatan sosial bagi masyarakat.

Untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang harmonis, LPCK melakukan kolaborasi dengan berbagai UMKM lokal kabupaten Bekasi pada event Ekspresikan Kemerdekaanmu pada HUT RI dan menyelenggarakan ‘Sunday Market’ pada area The Patio setiap hari Minggu dengan menghadirkan kuliner lokal Kabupaten Bekasi yang menjadi kontribusi pertumbuhan ekonomi secara langsung pada masyarakat.

Baca Juga: LPCK Dorong Keberlanjutan Melalui Inisiatif Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Perseroan juga berupaya menyerap tenaga kerja di sekitar wilayah operasional untuk beberapa bidang seperti tenaga kebersihan dan tenaga keamanan.

"Ini merupakan salah satu cara untuk membantu perekonomian sekitar Lippo Cikarang Cosmopolis untuk bisa berdampak bagi masyarakat sekitar," kata Marlo Budiman.