LPCK Bukukan Marketing Sales Rp 1,2 Triliun hingga Akhir September 2025

LPCK Bukukan Marketing Sales Rp 1,2 Triliun hingga Akhir September 2025

LPCK Bukukan Marketing Sales Rp 1,2 Triliun hingga Akhir September 2025
Hingga akhir September 2025, LPCK membukukan marketing sales Rp1,2 triliun atau setara dengan 73% dari target tahun 2025 sebesar Rp1,65 triliun.

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang akhir tahun 2025, PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) membukukan kinerja mengesankan. Hal ini berkat berbagai capaian yang diperoleh perseroan.

LPCK mencatatkan nilai pra-penjualan (marketing sales) sebesar Rp1,2 triliun pada akhir September 2025. Hal itu setara dengan 73% dari target tahun 2025 sebesar Rp 1,65 triliun.

Pada periode sama, perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp3,44 triliun, meningkat 251% dibandingkan dengan 9M24.

Peningkatan ini terutama berasal dari pendapatan serah terima rumah tapak, apartemen, unit komersial (ruko), lahan industri, serta kontribusi dari segmen non-properti melalui pengelolaan kawasan Lippo Cikarang Cosmopolis.

"Segmen penjualan rumah tapak dan apartemen serta unit komersial mencatat pertumbuhan pendapatan signifikan masing-masing sebesar 683% dan 187% dibandingkan tahun sebelumnya," kata Presiden Direktur LPCK, Marlo Budiman, Senin (3/11).

Segmen pengelolaan kota juga memberikan kontribusi positif dengan pendapatan mencapai Rp355 miliar. Perseroan mencatat laba kotor sebesar Rp670 miliar, dengan margin laba kotor sebesar 19%, yang mencerminkan keberhasilan LPCK dalam menjaga profitabilitas di tengah momentum pertumbuhan.

Marlo Budiman, menyebutkan pada akhir September tahun 2025, LPCK membukukan EBITDA sebesar Rp363 miliar, tumbuh 43% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. EBITDA margin tercatat sebesar 11% terhadap total pendapatan, mencerminkan efisiensi operasional dan pertumbuhan yang berkualitas.

Pra-penjualan sebesar Rp1,2 triliun pada periode 9M25 terutama didorong oleh tingginya permintaan terhadap produk residensial, khususnya rumah tapak dan unit komersial yang masing-masing menyumbang 60% dan 34% dari total marketing sales. 

Hingga akhir September 2025, LPCK membukukan marketing sales Rp1,2 triliun atau setara dengan 73% dari target tahun 2025 sebesar Rp1,65 triliun

