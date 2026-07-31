LPCK Catat Kinerja 1H26: Respons Positif Pasar di Segmen Rumah Tapak, Pendapatan Rp 1,62 T

jpnn.com, JAKARTA - PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) mencatat kinerja yang kuat pada semester pertama 2026 (1H26), dengan pra-penjualan (marketing sales) mencapai Rp 902 miliar, tumbuh sebesar 14 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Pencapaian ini telah merealisasikan 53 persen dari target tahunan sebesar Rp1,70 triliun, mencerminkan momentum pertumbuhan yang tetap terjaga.

Kinerja pra-penjualan ini didukung oleh kontribusi solid dari penjualan rumah tapak, apartemen, dan unit komersial.

Perseroan juga terus memperkuat portofolio produknya melalui peluncuran proyek-proyek baru, termasuk QXYZ Phase 6 (Neo North & Patio) serta Imagi Collection (@Neo & @The Patio), guna menjawab kebutuhan pasar yang terus berkembang.

"Perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp1,62 triliun pada 1H26, mencerminkan fundamental bisnis yang tetap kuat," kata Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Agus Arismunandar dalam keterangannya dikutip Jumat (31/7).

Kinerja ini ditopang oleh tiga segmen utama, yaitu penjualan rumah tapak dan apartemen sebesar Rp 779 miliar, unit komersial sebesar Rp 330 miliar, serta jasa pengelolaan kota sebesar Rp 262 miliar. Ketiga segmen tersebut secara konsisten menjadi pilar utama dengan kontribusi sekitar 84 persen terhadap total pendapatan perseroan.

Sejalan dengan kinerja tersebut, Perseroan mencatat laba kotor sebesar Rp 511 miliar dengan margin laba kotor meningkat menjadi 31 persen, dibandingkan 21 persen pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan disiplin biaya yang baik serta strategi produk yang tepat sasaran dan tetap diminati pasar.

Perseroan membukukan EBITDA sebesar Rp 318 miliar pada 1H26, dengan EBITDA margin meningkat menjadi 20 persen dari 13 persen pada periode yang sama di tahun sebelumnya.