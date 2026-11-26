jpnn.com, JAKARTA - Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi membuka pendaftaran calon lembaga inkubator untuk Program Inkubasi 2027.

Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto mengatakan melalui program ini, pihaknya mengajak lembaga inkubator di seluruh Indonesia untuk berkolaborasi dalam memperkuat kapasitas dan pengembangan usaha koperasi.

“Program ini menjadi bagian dari upaya LPDB Koperasi dalam memperkuat ekosistem koperasi melalui pendampingan usaha yang terstruktur, profesional, dan berkelanjutan,” ungkap Krisdianto.

Menurut Krisdianto, kehadiran lembaga inkubator diharapkan dapat membantu koperasi meningkatkan kapasitas kelembagaan, memperkuat model bisnis, serta mengembangkan potensi usaha agar semakin produktif dan berdaya saing.

Dia menuturkan pengembangan koperasi membutuhkan dukungan yang tidak hanya berfokus pada pembiayaan, tetapi juga pada peningkatan kemampuan pengelolaan dan kesiapan usaha.

“Program Inkubasi 2027 merupakan salah satu langkah LPDB Koperasi untuk memperkuat koperasi melalui pendampingan yang lebih terarah,”kata Krisdianto.

Adapun pendaftaran dibuka hingga 9 Desember 2026 mendatang.

Calon lembaga inkubator dapat menyampaikan pendaftaran dan mengakses informasi persyaratan melalui laman resmi inkubator.lpdb.id.