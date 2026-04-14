LPG Industri Dialihkan ke Gas 3 Kg, Abdul Rahman Farisi: Kepentingan Rakyat Prioritas
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar Abdul Rahman Farisi mendukung langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengalihkan sebagian pasokan LPG industri untuk memenuhi kebutuhan gas 3 kilogram bagi masyarakat.
Kebijakan ini dinilai sebagai langkah darurat yang sangat relevan di tengah tekanan pasokan gas nasional saat ini.
Abdul Rahman menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap gerak cepat pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional.
"Saya mengapresiasi upaya Presiden Prabowo dalam memastikan ketersediaan gas, termasuk membuka kerja sama dengan Rusia sebagai langkah strategis menghadapi dinamika geopolitik," ujar Abdul Rahman Farisi dalam keterangannya, Selasa (14/4).
Mantan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin ini membeberkan data bahwa stok LPG nasional sempat menyentuh angka 10 hari. Angka tersebut berada di bawah standar aman nasional, yakni 11,4 hari.
Apalagi, ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG saat ini masih sangat tinggi, yakni mencapai lebih dari 80 persen.
Oleh karena itu, pengalihan sekitar 400 ribu ton LPG dari sektor industri dianggap sebagai solusi paling masuk akal untuk menjaga stabilitas di tingkat masyarakat bawah.
"Saya mendukung kebijakan ini sebab ini menyangkut skala prioritas pemerintah untuk memenuhi ketersediaan kebutuhan gas LPG 3 KG bagi masyarakat menengah ke bawah," tegasnya.
- DPR: Migrasi ke Kompor Listrik Dapat Tekan Impor LPG Hingga 8 Juta Ton
- Di Tengah Gejolak Global, Armada Kapal Pertamina Tetap Kokoh Jaga Pasokan Energi
- Jaga Pasokan LPG, Pertamina Patra Niaga Optimalkan STS Kalbut
- Jangkau Wilayah Akses Terbatas, Pertamina Patra Niaga Tugaskan Kapal LPG MT Gas Attaka
- Bahlil Lahadalia Jamin Stok LPG Aman, Dapat Pasokan dari AS hingga Australia
- Bareskrim POLRI Ungkap Penyalahgunaan BBM & LPG, Pertamina Beri Apresiasi