LPKR Perkuat Akses Pendidikan Anak di Tangerang Lewat Lippo untuk Indonesia PASTI
jpnn.com - PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) terus memperkuat kontribusinya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, salah satunya melalui dukungan pendidikan bagi anak-anak di Kabupaten Tangerang.
Berkolaborasi dengan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP) Kabupaten Tangerang, LPKR memberikan bantuan biaya pendidikan dan perlengkapan sekolah senilai puluhan juta rupiah untuk periode satu tahun kepada empat anak yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat oleh Forum TSLP Kabupaten Tangerang.
Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan Executive Director TMD Lippo Village Danang Kemayan Jati kepada Ketua Forum TSLP Kabupaten Tangerang Marlan Akip di Masjid Al Ikhlas, Jalan Kano, Perum Kelapa Dua, Tangerang, Kamis, 27 Agustus 2026.
"Dukungan tersebut merupakan bagian dari partisipasi LPKR dalam program tanggung jawab sosial perusahaan dan diprioritaskan bagi masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional dan pengembangan LPKR," kata Danang.
Menurutnya, keterlibatan perusahaan tidak berhenti pada penyaluran bantuan, tetapi diarahkan untuk membangun hubungan jangka panjang dengan masyarakat serta menghadirkan manfaat yang relevan dengan kebutuhan lingkungan sekitar.
“Kami berharap keberadaan LPKR dapat terus membawa manfaat bagi komunitas di sekitar wilayah operasional kami,” ujarnya.
Program tersebut sekaligus menjadi bagian dari implementasi Lippo untuk Indonesia PASTI, kerangka community engagement LPKR yang bertumpu pada lima pilar, yakni Pintar, Asri, Sejahtera, Tangguh, dan Independen.
Dukungan bagi empat anak di Kabupaten Tangerang masuk dalam pilar Pintar, yang berfokus pada peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan berkualitas.
PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) terus memperkuat kontribusinya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, salah satunya melalui dukungan pendidikan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Menkop Dorong Revitalisasi Benteng Van Der Wijck Jadi Pusat Budaya, Wisata, Pendidikan
- Prodi Teknik Elektro Untar Raih Akreditasi Unggul dari LAM Teknik, Mantap!
- Polresta Tangerang Kerahkan 200 Personel Mengadang Massa Demo ke Gedung DPR RI
- Kunci Sukses dr. Rabbania Hiksas, Raih IPK Sempurna di Spesialis Obgyn FKUI
- Ratusan Murid SD di Batanghari Bacakan Surat Terbuka untuk Presiden Prabowo
- NU Care-LAZISNU dan MPPA Perkuat Pendidikan Santri dan Kemandirian Pesantren