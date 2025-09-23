menu
LPKR Tegaskan Komitmen Keberlanjutan Sebagai Keunggulan Kompetitif
PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) menegaskan komitmennya tentang keberlanjutan yang bukan sekadar tanggung jawab semata, tetapi juga merupakan kebutuhan yang krusial di saat ini. Foto dok. LPKR

jpnn.com, JAKARTA - PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) menegaskan komitmennya tentang keberlanjutan yang bukan sekadar tanggung jawab semata, tetapi juga merupakan kebutuhan yang krusial di saat ini. 

Di tengah meningkatnya regulasi, dinamika geopolitik, hingga ekspektasi konsumen yang makin tinggi, praktik keberlanjutan menjadi kunci menjaga ketahanan bisnis. 

Tidak hanya itu, keberlanjutan juga dipandang sebagai elemen utama dalam mempertahankan keunggulan kompetitif di era penuh ketidakpastian. 

Hal ini ditegaskan CEO Grup Lippo Indonesia, John Riady, terkait komitmen tersebut sejalan dengan visi besar Lippo Group, “Growing in Stewardship, Transforming Lives”, di mana keberlanjutan ditempatkan sebagai inti dari seluruh aktivitas perusahaan. 

"LPKR berkomitmen menjadi pengelola yang bertanggung jawab atas sumber daya, lingkungan, dan komunitas yang dipercayakan kepada perseroan," kata John Riady, Selasa (23/9).

Untuk mewujudkan komitmen ini, LPKR membangun Kerangka Kerja Keberlanjutan yang berfokus pada empat pilar utama, yaitu meningkatkan kualitas hidup, peduli terhadap lingkungan, berinvestasi pada sumber daya manusia, dan mengutamakan praktik terbaik.

"Meningkatkan kualitas hidup bermakna menghadirkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, peluang sosial-ekonomi, dan inovasi layanan bagi masyarakat," ujarnya.

Peduli terhadap lingkungan tercermin pada upaya meningkatkan efisiensi sumber daya, mengurangi dampak lingkungan, serta memitigasi risiko iklim melalui produk dan proses hijau.

