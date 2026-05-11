LPKR Umumkan Susunan Direksi dan Komisaris Baru pada RUPST 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR atau Perseroan) resmi mengumumkan perubahan susunan Direksi dan Komisaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

Dalam RUPST yang diselenggarakan pada Jumat, 8 Mei 2026, pemegang saham menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, termasuk kinerja keuangan LPKR.

"Untuk tahun buku 2025, di tengah dinamika makro ekonomi yang menantang dan permintaan konsumen yang melemah, LPKR berhasil mencatatkan pendapatan Rp9,03 triliun dan EBITDA Rp1,37 triliun," kata Manajemen LPKR dalam pernyataan resminya dikutip Senin (11/5).

Pada saat yang sama, LPKR berhasil membukukan laba bersih (NPAT) sebesar Rp470 miliar dan underlying NPAT meningkat 57% menjadi Rp630 miliar yang mencerminkan peningkatan profitabilitas dan eksekusi operasional yang lebih kuat.

LPKR juga menutup tahun 2025 dengan posisi kas yang kuat, yakni sebesar Rp1,96 triliun.

Pencapaian ini menegaskan fokus disiplin perseroan kepada bisnis inti Real Estate dan Lifestyle, peningkatan efisiensi berkelanjutan, serta pengelolaan keuangan yang prudent melalui pengendalian biaya dan upaya pengurangan utang.

Selain menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, agenda RUPST hari ini juga menyetujui pengunduran diri Marlo Budiman selaku Presiden

Direktur Perseroan serta menyetujui pengangkatan Indra Yuwana sebagai Presiden Direktur Perseroan dan Agus Arismunandar sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan, dengan masa jabatan terhitung efektif sejak ditutupnya RUPST ini.