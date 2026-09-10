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LPPOM Halal Connect 2026 Hubungkan UMK Babel dengan Sertifikasi, Pembiayaan, Pasar

LPPOM Halal Connect 2026 Hubungkan UMK Babel dengan Sertifikasi, Pembiayaan, Pasar
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LPPOM Halal Connect 2026 menghubungkan UMK Babel dengan sertifikasi, pembiayaan, dan pasar. Foto dok. LPPOM

jpnn.com, BANGKA BELITUNG - LPPOM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar LPPOM Halal Connect 2026 pada 9-10 September 2026.

Mengusung tema "Connecting the Halal Ecosystem", kegiatan itu diarahkan untuk memperluas akses pelaku usaha, khususnya usaha mikro dan kecil (UMK), terhadap sertifikasi halal, edukasi, pembiayaan, pasar, hingga jejaring bisnis.

Selama dua hari, kegiatan tersebut mempertemukan pelaku usaha dengan pemerintah, lembaga keuangan, akademisi, komunitas, buyer, serta sejumlah mitra strategis. 

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"Halal Connect 2026 sekaligus menjadi momentum peresmian gedung baru LPPOM Bangka Belitung serta peluncuran layanan dan program baru," kata Direktur LPPOM Bangka Belitung Muhammad Ihsan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/9).

Dia mengatakan penguatan ekosistem halal diharapkan tidak berhenti pada proses sertifikasi.

Pelaku UMKM juga perlu terhubung dengan berbagai pihak yang dapat membantu mereka meningkatkan daya saing hingga menjangkau pasar nasional dan ekspor.

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Direktur Utama LPPOM Muti Arintawati menambahkan pengembangan ekosistem halal membutuhkan kolaborasi lintas sektor.

Selain sertifikasi, pelaku usaha dinilai membutuhkan edukasi, pendampingan, pembiayaan, akses pasar, jejaring bisnis, inovasi, dan dukungan berbagai pemangku kepentingan.

LPPOM Halal Connect 2026 menghubungkan UMK Babel dengan sertifikasi, pembiayaan, dan pasar.

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