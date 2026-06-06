LPPOM Perkenalkan Green Halal di Forum Kairo, Dorong Keberlanjutan & Daya Saing Global

jpnn.com, KAIRO - Industri halal global dinilai tidak lagi cukup hanya berfokus pada kepatuhan syariah. Di tengah meningkatnya perhatian dunia terhadap isu lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan atau ESG, LPPOM memperkenalkan konsep Green Halal sebagai pendekatan baru untuk membangun industri halal yang lebih bertanggung jawab, berkelanjutan, dan berdaya saing global.

Gagasan tersebut diperkenalkan LPPOM dalam 3rd International Halal Ecosystem Conference Cairo 2026 yang berlangsung secara hybrid pada 3 Juni 2026.

Melalui forum internasional ini, LPPOM mendorong integrasi antara standar halal dan prinsip keberlanjutan agar industri halal mampu menjawab tantangan global, mulai dari perubahan iklim, pengelolaan sumber daya, hingga tanggung jawab sosial perusahaan.

VP Corporate Secretary LPPOM, Raafqi Ranasasmita, yang hadir sebagai perwakilan Indonesia secara virtual, menyampaikan gagasan tersebut dalam sesi Thought Leadership II bertema “The Strategic Role of Shariah Scholars in Shaping a Sustainable and Ethical Halal Economy: Advancing the SDGs through the Framework of Maqasid Shariah”.

"Konsumen, investor, dan regulator tidak hanya melihat apakah sebuah produk memenuhi standar halal, tetapi juga bagaimana produk tersebut dihasilkan, apakah ramah lingkungan, memperhatikan aspek sosial, dan dikelola secara bertanggung jawab," kata Raafqi Ranasasmita dalam keterangan resminya, Sabtu (6/6).

Sesi tersebut juga menghadirkan pembicara dari sejumlah negara, di antaranya Pengiran Dr. Hajah Norkhairiah Haji Hashim dari Brunei Darussalam dan Mahdi Salhb dari Denmark.

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Kehadiran mereka menegaskan peluang besar Industri halal untuk menjadi penggerak ekonomi yang tidak hanya sesuai syariah, tetapi juga berkelanjutan.

"Nilai halal dan keberlanjutan pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menghadirkan kemaslahatan bagi manusia dan lingkungan,” ujarnya.