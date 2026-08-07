LPPOM Raih Indonesia Public Relations Awards 2026, Selamat!

jpnn.com, JAKARTA - Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) meraih penghargaan Indonesia Public Relations Awards (IPRA) 2026 untuk kategori Corporate Reputation pada sektor Non-Governmental Organization (NGO).

Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas reputasi yang dibangun LPPOM melalui konsistensi layanan, kompetensi organisasi, komunikasi kepada publik, serta kontribusinya dalam memperkuat ekosistem halal di Indonesia.

Penghargaan diserahkan oleh Founder & CEO The Iconomics Bram S. Putro bersama Director of Brand, Research & Strategy The Iconomics Alex Mulya kepada Direktur Utama LPPOM Muti Arintawati di Gedung Sapta Pesona, Balairung Soesilo Soedarman, Kementerian Pariwisata RI, Jakarta, Kamis (6/8).

Director of Brand, Research & Strategy The Iconomics, Alex Mulya, menjelaskan terdapat tiga parameter utama yang digunakan dalam menilai reputasi organisasi.

“Penghargaan untuk kategori Corporate Reputation diberikan berdasarkan hasil riset online yang melibatkan ribuan responden. Penilaian reputasi dilakukan melalui tiga parameter utama, yaitu Business & Commercial Reputation, People & Leadership Reputation, serta Social & Citizenship Reputation,” ujar Alex.

Metode tersebut membuat reputasi organisasi tidak semata diukur dari bagaimana lembaga membangun citra, tetapi juga bagaimana publik menilai dan merasakan keberadaannya.

Bagi LPPOM, persepsi publik tersebut terbentuk melalui berbagai pengalaman, mulai dari profesionalisme pemeriksaan halal, kompetensi sumber daya manusia, kualitas pelayanan, hingga edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Direktur Utama LPPOM Muti Arintawati mengatakan penghargaan IPRA 2026 menjadi apresiasi sekaligus pengingat bagi lembaganya untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat.