LPS Jamin Duit Masyarakat Aman di Tengah Konflik Global

LPS Jamin Duit Masyarakat Aman di Tengah Konflik Global

LPS Jamin Duit Masyarakat Aman di Tengah Konflik Global
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyampaikan simpanan masyarakat di perbankan tidak terpengaruh oleh konflik geopolitik.

jpnn.com, JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyampaikan simpanan masyarakat di perbankan tidak terpengaruh oleh konflik geopolitik.

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan simpanan masyarakat di perbankan untuk kelas di bawah Rp 100 juta tumbuh 1,84 persen per Mei 2026.

“Tidak ada pengaruh gejolak global terhadap pola atau behavior dari simpanan masyarakat,” ujar Anggito di Jakarta, Kamis (7/5) 

Kemudian, simpanan masyarakat di perbankan untuk kelas di atas Rp 5 miliar pun melonjak 21,6 persen per Maret 2026.

“Ini karena pengaruh dari penempatan dana SAL (Saldo Anggaran Lebih) pemerintah di bank Himbara (Mandiri, BRI, BNI, BTN, BSI),” ucap Anggito.

Anggito menjelaskan jika tanpa dana pemerintah simpanan masyarakat di perbankan untuk kelas di atas Rp 5 miliar pun tetap tumbuh di kisaran 9,6 persen.

Oleh karena itu, Anggito menyampaikan secara natural dana simpanan tersebut tetap tumbuh.

Terkait dengan porsi nominal simpanan, Anggito memaparkan porsi simpanan di perbankan dengan saldo di bawah Rp 100 juta adalah 11,26 persen dari seluruh simpanan.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyampaikan simpanan masyarakat di perbankan tidak terpengaruh oleh konflik geopolitik.

