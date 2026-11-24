jpnn.com, JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ogah membangun kantor pusatnya di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur sebagaimana telah direncanakan sebelumnya.

Lembaga itu pun mengusulkan anggaran sebesar Rp1,46 triliun untuk membangun kantor pusat LSP di Jakarta pada 2027.

Perubahan rencana pembangunan ini disampaikan Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (23/11/2026).

"Kami mengusulkan untuk penyediaan gedung kantor LPS di Jakarta, angkanya (anggaran) Rp1,46 triliun," kata Anggito.

Dia menjelaskan usulan itu merupakan biaya pengadaan tanah dan pembelian setelah dilakukan kajian mengenai kemungkinan penyediaan gedung kantor LPS di Jakarta.

Anggito menjelaskan sebenarnya alokasi tersebut merupakan perubahan dari rencana sebelumnya yang mengarahkan pembangunan kantor LPS di IKN.

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LPS sendiri sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp421 miliar untuk penyediaan gedung kantor di IKN, namun rencana tersebut diubah.

"Jadi, tahun sebelumnya kan kami mengalokasikan untuk gedung (LPS) di IKN. Jadi, berapa anggarannya? Rp400 miliar. Namun setelah pemerintahan baru ini, kan, IKN tidak lagi menjadi Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Jadi, memang ini baru kami cabut sekarang hingga kami alihkan," tuturnya.