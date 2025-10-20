LPSK: Hukuman Oknum TNI AL Kasus Penembakan Bos Rental Berkurang
jpnn.com, JAKARTA - Hukuman bagi tiga terdakwa oknum TNI Angkatan Laut (AL) di kasus penembakan bos rental mobil di Tangerang-Merak, Kamis (2/1), berkurang setelah putusan kasasi Mahkamah Agung.
Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Sri Nurherawati mengungkapkan kasasi ketiga terdakwa ditolak, tetapi majelis hakim memperbaiki putusan sebelumnya.
"Dalam amar putusannya Nomor 25-K/PM.II-08/AL/II/2025, majelis hakim memperbaiki pidana dari seumur hidup menjadi 15 tahun penjara," kata Sri saat dikonfirmasi, Senin (20/10).
Selain itu, dua terdakwa, yakni Kelasi Kepala (KLK) Bambang Apri Atmojo dan Sersan Satu Akbar Adli diwajibkan membayar restitusi kepada keluarga korban.
Menurut Sri, perintah pembayaran restitusi ini merupakan bentuk penguatan asas tanggung jawab pelaku terhadap akibat hukum dari tindakannya.
"Kalau pelaku dijatuhi hukuman seumur hidup, dia tidak punya kewajiban membayar. Padahal keluarga korban masih harus menanggung kerugian besar, baik secara ekonomi maupun psikologis," katanya.
Berdasarkan putusan tersebut, Kelasi Kepala (KLK) Bambang Apri Atmojo diwajibkan membayar restitusi kepada keluarga korban meninggal, yakni Ilyas Abdurrahman sekitar sebesar Rp 209 juta.
Selain itu kepada korban luka, yakni Ramli sekitar sebesar Rp 146 juta.
Hukuman terdakwa oknum TNI AL kasus penembakan bos rental berkurang setelah keluarnya putusan kasasi Mahkamah Agung.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- KONI Klungkung Gandeng TNI Perkuat Fisik dan Mental Atlet
- Keluarga Jurnalis Australia yang Terbunuh Saat Pendudukan Indonesia di Timor Timur Masih Cari Keadilan
- Presma Universitas Jayabaya Dukung Baksos Kesehatan Alumni AAL Angkatan XLII 1996 Morosaka
- Panglima TNI Minta Prajurit Menjunjung Tinggi Profesionalisme, Disiplin dan Loyalitas
- TNI Tewaskan 14 Anggota KKB di Intan Jaya, Termasuk Pimpinan Kodap VIII Soanggama
- Prabowo Pernah Perintahkan TNI Kawal Jaksa Menyita 100.000 Hektare Kebun Sawit Ilegal, Ini yang Terjadi