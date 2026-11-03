LRT Jabodebek Lakukan Fogging di Sejumlah Area Operasional

jpnn.com, JAKARTA - LRT Jabodebek meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi perkembangbiakan nyamuk di lingkungan kerja, memasuki musim hujan.

Sebagai langkah antisipasi, LRT Jabodebek melaksanakan kegiatan fogging di sejumlah area operasional dan fasilitas pendukung pada 30 Oktober-1 November 2026.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya menjaga kesehatan lingkungan kerja sekaligus mengendalikan populasi nyamuk yang berpotensi meningkatkan risiko penularan penyakit, seperti demam berdarah dengue (DBD).

Pelaksanaan fogging mencakup sejumlah fasilitas operasional dan pendukung, antara lain kantor Operation Control Center (OCC), area stabling, fasilitas perawatan sarana, kantor LRT Jabodebek, mess pekerja, serta sejumlah kantor UPT LRT Jabodebek.

Manager of Public Relation LRT Jabodebek Radhitya Mardika mengatakan kesehatan lingkungan kerja merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung kesiapan pekerja memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Selain menjaga kesehatan lingkungan kerja, kegiatan ini merupakan salah satu upaya pengendalian populasi nyamuk di area yang berpotensi menjadi tempat berkembang biak, guna membantu menekan risiko penularan penyakit seperti demam berdarah dengue (DBD).

“Memasuki musim hujan, LRT Jabodebek meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi perkembangbiakan nyamuk. Melalui kegiatan fogging dan sosialisasi kepada pekerja, LRT Jabodebek berupaya menjaga lingkungan kerja tetap sehat serta mendukung kesiapan pekerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Upaya menjaga kesehatan lingkungan kerja perlu dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya bergantung pada pelaksanaan fogging.