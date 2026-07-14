LRT Jakarta Rute Rawamangun-Manggarai Rampung Agustus 2026, Bakal Diresmikan Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan progres pengerjaan LRT Jakarta Rute Rawamangun-Manggarai sudah mencapai 95 persen.

Hal itu dikatakan saat dirinya meninjau kesiapan stasiun dan kereta LRT Jakarta, di Stasiun Rawamangun, Jakarta Timur, pada Selasa (14/7).

“Sekarang ini progresnya sudah 95 persen dan kami mengharapkan pada Agustus bisa diresmikan oleh Bapak Presiden,” ucap Pramono.

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Menurut dia, proyek itu mesti diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto karena disebut akan mengubah wajah Jakarta dengan menambah rute transportasi umum.

“Selama ini utara ke pusat itu sering kali menghadapi handicap, kemacetan yang luar biasa,” kata dia.

Pramono menjelaskan LRT Jakarta dari Kelapa Gading hingga Manggarai memiliki panjang 12,2 kilometer, dengan 11 stasiun.

Bila keseluruhan rute LRT tersebut telah beroperasi diperkirakan bisa mengangkut sampai dengan 80.000 penumpang per hari.

“Maka kalau ini selesai, tersambung dari Kelapa Gading sampai dengan Manggarai 12,2 kilometer, 11 stasiun, budgetnya kurang lebih Rp 11,5 triliun,” tuturnya. (dit/jpnn)



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