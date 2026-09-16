LRT Kelapa Gading-Manggarai Beroperasi, Ketua DPRD DKI: Mempermudah Mobilitas Warga

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin menghadiri peresmian LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Stasiun LRT Manggarai, Jakarta Selatan, Rabu (16/9).

Suhud Alynudin hadir didampingi Wakil Ketua DPRD DKI Ima Mahdiah, Rany Mauliani, dan Wibi Andrino.

Hadir pula Anggota DPRD DKI M. Taufik Zoelkifli, Pantas Nainggolan, Yuke Yurike, Agustina Hermanto, Wahyu Dewanto, Setyoko, Nova Harivan Paloh, Gias Kumari Putra, Dadiyono, Dimaz Raditya, Hengky Wijaya, dan Ali Muhammad Johan.

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Pada kesempatan itu, Suhud mengatakan pengoperasian LRT Kelapa Gading-Manggarai akan semakin memudahkan mobilitas masyarakat, sekaligus menjadi bagian dari pengembangan konektivitas transportasi publik di Jakarta.

“LRT ini akan menghubungkan dua stasiun ya dan akan memudahkan bagi warga untuk melakukan perjalanan,” kata Suhud.

Suhud menilai pembangunan LRT perlu terus berlanjut hingga Dukuh Atas, dengan demikian konektivitas antarwilayah dan antarmoda transportasi publik di Jakarta semakin kuat.

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Selain pembangunan jaringan, Suhud menekankan tarif LRT yang terjangkau bagi masyarakat.

Sementara itu, Gubernur Pramono Anung mengatakan LRT Kelapa Gading-Manggarai memiliki panjang 12,2 kilometer dengan 11 stasiun dan nilai investasi sebesar Rp 12,1 triliun.