LRT Sumsel Habiskan Subsidi Rp300 Miliar per Tahun, Herman Deru: Wajar, Ini Transportasi Perintis

jpnn.com, SUMATERA SELATAN - Operasional Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan (Sumsel) masih membutuhkan sokongan anggaran pemerintah pusat.

Setiap tahun, subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai sekitar Rp300 miliar untuk menjaga layanan transportasi massal tersebut tetap berjalan.

Padahal, LRT Sumsel dibangun degan nilai investasi hampir Rp12 triliun.

Namun, besarnya biaya operasional belum sebanding dengan pendapatan yang diperoleh, sehingga dukungan subsidi masih menjadi penopang utama keberlangsungan layanan.

Gubernur Sumsel Herman Deru menilai ketergantungan terhadap subsidi bukan sesuatu yang perlu dipersoalkan.

Menurutnya, LRT merupakan transportasi perintis yang sejak awal memang membutuhkan dukungan pembiayaan pemerintah.

"Kalau transportasi perintis memang subsidi. Soal angkanya disesuaikan dengan kebutuhan. Apalagi asetnya memang milik pemerintah pusat dan PT KAI sebagai operatornya," ujar Deru, Minggu (8/11/2026).

Deru menjelaskan, status kepemilikan aset dan pengelolaan LRT Sumsel juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam pembiayaan operasionalnya.