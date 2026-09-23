LSP BMT Gandeng BNSP Tingkatkan Kualitas Asesor & Peroleh Lisensi

jpnn.com, JAKARTA - Lembaga Sertifikasi Profesi Perhimpunan Baitul Mal wat Tamwil (BMT) penyelenggaraan Diklat dan Asesmen Asesor Kompetensi CLSP Bina Multi Talenta Indonesia yang berlangsung pada 21–26 September 2026 di Hotel Grasia Semarang.

Komisioner BNSP N.S. Aji Martono menekankan pentingnya proses pembentukan lembaga sertifikasi yang mampu menjawab kebutuhan peningkatan kompetensi SDM di lingkungan BMT.

“LSP ini diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas SDM BMT melalui proses asesmen dan sertifikasi kompetensi yang sesuai dengan standar yang berlaku,” ujar Aji Martono.

Baca Juga: BNSP Apresiasi LSP BAZNAS dalam Penerapan Mutu dan Pemantauan Asesor

Menurut Aji, keberadaan asesor yang kompeten menjadi salah satu unsur penting dalam memastikan proses sertifikasi berjalan sesuai standar.

“Asesor memiliki peran penting dalam melakukan asesmen kompetensi, sehingga proses pembekalan dan asesmen seperti ini menjadi bagian penting,” katanya.

Diklat dan Asesmen Asesor Kompetensi yang berlangsung di Semarang tersebut sekaligus menjadi momentum untuk menyiapkan SDM asesor yang nantinya dapat mendukung pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

Baca Juga: BNSP Apresiasi Pelatihan untuk Asesor LSP KHI

“Harapannya, setelah proses ini selesai, para asesor benar-benar siap menjalankan tugasnya dan LSP dapat segera memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas SDM BMT,” kata Aji.

Kegiatan yang melibatkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) tersebut tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kompetensi calon asesor, tetapi juga menjadi bagian dari proses memperoleh lisensi bagi LSP BMT dari BNSP.