LSP Sadap Elite Partai, Demokrat Waspada

jpnn.com - Sekjen Demokrat Herman Khaeron menyebut partainya menerapkan kewaspadaan setelah mendengar kabar sejumlah petinggi parpol turut disadap tiga perwira tinggi (Pati) Polri, yakni LSP, ASN, dan EH.

Dia mengatakan hal tersebut saat sesi wawancara terkait kasus penyadapan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto oleh tiga Pati Polri.

Mulanya, Hero sapaan Herman Khaeron menyebut tindakan penyadapan ilegal sebagai pelanggaran berat, terlebih jika menyasar Presiden RI.

"Kalau benar ternyata Presiden disadap, ya, ini menurut saya kategori kejahatan yang sangat besar,” kata dia ditemui di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/11).

Namun, dia mempertanyakan motif penyadapan terhadap Presiden RI dan beberapa pejabat negara serta elite parpol.

“Untuk apa penyadapan itu dan atas perintah siapa? Kepentingannya apa? Nah, ini saya kira pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan diproses di kepolisian,” tutur Hero.

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Legislator DPR RI itu meyakini aksi penyadapan tidak dilakukan secara mandiri, mengingat kompleksitas teknis dan teknologi aksi.

"Pasti ada kolaborasi, lah. Kan, enggak mungkin ini hanya dilakukan oleh seseorang, karena ini persoalan kebijakan juga,” ujarnya.