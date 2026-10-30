LSP Teknik Pendingin PERPRINDO Uji Kompetensi Perdana, Perkuat Standar Teknisi AC-Refrigerasi

jpnn.com, JAKARTA - Persatuan Perusahaan Pendingin Refrigerasi Indonesia melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Teknik Pendingin PERPRINDO menggelar uji kompetensi perdana bagi teknisi tata udara dan refrigerasi di National Training Center DAIKIN, Jakarta, Kamis (29/10).

Pelaksanaan perdana ini menjadi langkah untuk memperluas akses sertifikasi dan mendorong kompetensi teknisi yang terukur sesuai kebutuhan industri.

Kegiatan ini disaksikan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Ketenagakerjaan, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Turut hadir Dewan Pembina PERPRINDO Andy Arif Widjaja, Henry Setiawan, dan Michael Budiman.

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“Pelaksanaan uji kompetensi ini menjadi langkah nyata kami untuk turut dalam upaya pemerintah mempercepat dan memperluas standarisasi kompetensi teknisi di bidang tata udara dan refrigerasi di Indonesia,” ujar Ketua Umum PERPRINDO Budi Mulia.

Kebutuhan teknisi kompeten kian penting seiring meluasnya penggunaan sistem tata udara dan refrigerasi. Selain untuk kebutuhan rumah tangga, teknologi pendingin berperan dalam sektor komersial dan rantai logistik bahan pangan, serta mendukung kebutuhan infrastruktur seperti pusat data (data center). Pada saat yang sama, pemerataan teknisi yang terstandarisasi dan tersertifikasi masih menjadi tantangan.

Menurut Budi Mulia, pembentukan LSP Teknik Pendingin PERPRINDO merupakan bagian dari upaya asosiasi untuk mendorong perkembangan industri yang sejalan dengan ketersediaan tenaga kerja berkompetensi sesuai standar dan kebutuhan pasar. LSP diharapkan memperluas akses sertifikasi sekaligus memperkuat ekosistem pengembangan kompetensi teknisi secara nasional.

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Lima skema sertifikasi untuk bidang tata udara dan refrigerasiLSP Teknik Pendingin PERPRINDO memiliki lima skema uji kompetensi. Untuk bidang tata udara, skema tersebut meliputi Teknisi Perawatan AC Residential, Teknisi AC Residential, serta Teknisi Tata Udara Komersial dan Sistem VRF.

Untuk bidang refrigerasi, tersedia skema Teknisi Refrigerasi Domestik serta Teknisi Refrigerasi Komersial dan Industri Refrigeran F-gas.