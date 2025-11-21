LSP Untar Resmi Diluncurkan, Siap Perkuat Daya Saing Lulusan di Pasar Kerja Global

menu
Rektor Universitas Tarumanagara Prof. Amad Sudiro saat menyampaikan sambutan di acara peresmian LSP Untar yang berlangsung di Auditorium Untar, Rabu (19/11). Foto: Dokumentasi Untar

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Tarumanagara (Untar) resmi memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sebagai respons atas kebutuhan kompetensi profesional yang semakin tinggi di era persaingan global. 

Peresmian LSP Untar berlangsung di Auditorium Universitas Tarumanagara dibarengi dengan seminar yang mengusung tema 'Meningkatkan Daya Saing Lulusan Perguruan Tinggi melalui Sertifikasi Profesi di Pasar Kerja Nasional & Global' pada Rabu (19/11/2025).

Rektor Untar Prof. Amad Sudiro menyampaikan bahwa pendirian LSP merupakan langkah strategis Untar dalam menghadapi tuntutan industri.

“LSP ini merupakan salah satu langkah penting dalam upaya Untar untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi dengan kebutuhan industri dan masyarakat," kata Prof. Amad Sudiro dalam keterangannya, Kamis (20/11).

Prof. Amad Sudiro berharap dengan adanya LSP Untar, perguruan tinggi yang dipimpinnya dapat meningkatkan kompetensi lulusannya sesuai dengan standar industri.

Kepala LSP Untar Rezi Erdiansyah menambahkan kehadiran LSP merupakan komitmen Untar dalam menjembatani lulusan dengan kebutuhan nyata di lapangan profesional.

Dia mengungkapkan pembentukan LSP ini menjadi momentum penting bagi Untar untuk memastikan para lulusan tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki bukti kompetensi yang diakui secara profesional. 

"Kami ingin memastikan lulusan Untar siap memasuki dunia industri dengan sertifikasi yang kredibel dan sesuai standar,” ujar Rezi Erdiansyah.

Peresmian LSP Untar menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat kualitas lulusan agar mampu bersaing di pasar kerja global

