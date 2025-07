LSPR Institute Gelar Pertunjukan Bertajuk ‘Cerita Cinta: The Musical’

jpnn.com, JAKARTA - Dalam rangka memperingati Dies Natalis ke-33, LSPR Institute of Communication and Business (LSPR Institute) dengan bangga mempersembahkan Cerita Cinta: The Musical, sebuah pertunjukan teater dosen yang digelar pada Minggu, 13 Juli 2025 Pukul 15.30 WIB di The Amani Palladium Theatre, LSPR Transpark Bekasi. Pertunjukan ini menjadi bagian dari LSPR Performing Arts Communication Festival, sebuah festival seni pertunjukan tahunan yang telah menampilkan 472 judul sejak tahun 2002 dan pernah meraih rekor MURI pada 2008 sebagai pertunjukan teater dengan durasi terlama dalam satu minggu. Profesor Dr. Suraya, M.Si (kedua kanan), pengajar di LSPR Institute. Foto: Source for JPNN Tidak hanya menjadi ajang ekspresi seni, festival ini juga merupakan bentuk nyata sinergi antara dunia akademik dan pertunjukan, di mana dosen, staf dan mahasiswa LSPR turut terlibat sebagai aktor, kru, penulis naskah, pengarah musik, hingga tim promosi. Cerita Cinta: The Musical mengangkat kisah kehidupan di LSPR Institute. Aksara, seorang musisi berbakat namun pemalu. Cinta, mahasiswi baru yang sedang mencari jati dirinya. Raja, mahasiswa fotografer yang menjadi sahabat Aksara. Karin, mahasiswa teater yang berbakat. Aksara memendam rasanya terhadap Cinta namun hanya mampu mengungkapkannya lewat lagu-lagu anonim yang ia tulis diam-diam.