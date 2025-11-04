menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Pendidikan » LSPR & UCL Jalin Kerja Sama Strategis untuk Pengalaman Belajar di Dunia Global

LSPR & UCL Jalin Kerja Sama Strategis untuk Pengalaman Belajar di Dunia Global

LSPR & UCL Jalin Kerja Sama Strategis untuk Pengalaman Belajar di Dunia Global
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
LSPR Institute of Communication and Business (LSPR Institute) menandatangani kerja sama strategis dengan University College London (UCL). FOTO: dok LSPR

jpnn.com, JAKARTA - LSPR Institute of Communication and Business (LSPR Institute) menandatangani kerja sama strategis dengan University College London (UCL) sebagai babak baru dalam pengembangan pendidikan internasionalnya.

Kerja sama ini ditandatangani langsung oleh Dr. (H.C) Prita Kemal Gani, MBA, MCIPR, APR, FIPR, selaku Founder & CEO LSPR Institute of Communication and Business, mewakili pihak LSPR Institute.

Dari pihak UCL, diwakili oleh Mr. Rhod Fiorini, Head of UCL Summer School Programme.

Baca Juga:

Dr. Prita menyampaikan penandatanganan ini menandai komitmen bersama untuk membuka akses pendidikan global bagi mahasiswa Indonesia, sekaligus mempererat kolaborasi akademik antara dua institusi.

Kehadiran para akademisi dan perwakilan program internasional turut menegaskan keseriusan kedua institusi dalam mengembangkan program pertukaran dan pembelajaran lintas negara yang berkelanjutan.

Dr. Prita menegaskan kolaborasi ini merupakan wujud nyata dari visi LSPR Institute untuk menyiapkan lulusan yang tak hanya unggul dalam komunikasi dan bisnis, tetapi juga berwawasan global serta mampu beradaptasi di lingkungan akademik dan profesional internasional. 

Baca Juga:

“LSPR Institute percaya bahwa pendidikan yang berkualitas harus menembus batas geografis. 

Kerja sama dengan UCL membuka jalan bagi mahasiswa kami untuk belajar langsung di kampus kelas dunia, berinteraksi dengan komunitas akademik global, dan membawa pulang perspektif baru yang akan memperkaya dunia profesional di Indonesia,” ujarnya.

LSPR Institute of Communication and Business (LSPR Institute) menandatangani kerja sama strategis dengan University College London (UCL)

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI