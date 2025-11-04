LSPR & UCL Jalin Kerja Sama Strategis untuk Pengalaman Belajar di Dunia Global

jpnn.com, JAKARTA - LSPR Institute of Communication and Business (LSPR Institute) menandatangani kerja sama strategis dengan University College London (UCL) sebagai babak baru dalam pengembangan pendidikan internasionalnya.

Kerja sama ini ditandatangani langsung oleh Dr. (H.C) Prita Kemal Gani, MBA, MCIPR, APR, FIPR, selaku Founder & CEO LSPR Institute of Communication and Business, mewakili pihak LSPR Institute.

Dari pihak UCL, diwakili oleh Mr. Rhod Fiorini, Head of UCL Summer School Programme.

Dr. Prita menyampaikan penandatanganan ini menandai komitmen bersama untuk membuka akses pendidikan global bagi mahasiswa Indonesia, sekaligus mempererat kolaborasi akademik antara dua institusi.

Kehadiran para akademisi dan perwakilan program internasional turut menegaskan keseriusan kedua institusi dalam mengembangkan program pertukaran dan pembelajaran lintas negara yang berkelanjutan.

Dr. Prita menegaskan kolaborasi ini merupakan wujud nyata dari visi LSPR Institute untuk menyiapkan lulusan yang tak hanya unggul dalam komunikasi dan bisnis, tetapi juga berwawasan global serta mampu beradaptasi di lingkungan akademik dan profesional internasional.

“LSPR Institute percaya bahwa pendidikan yang berkualitas harus menembus batas geografis.

Kerja sama dengan UCL membuka jalan bagi mahasiswa kami untuk belajar langsung di kampus kelas dunia, berinteraksi dengan komunitas akademik global, dan membawa pulang perspektif baru yang akan memperkaya dunia profesional di Indonesia,” ujarnya.