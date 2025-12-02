jpnn.com, JAKARTA - PT. Lintas Teknologi Indonesia (LTI) menggelar Lintas Teknologi Solutions Day 8th Edition, forum tahunan yang mempertemukan regulator, pemimpin industri, service providers, dan mitra teknologi untuk membahas arah perkembangan kecerdasan buatan (AI) di Indonesia.

Bertempat di Royale Jakarta Golf Club, Halim Perdanakusuma, acara ini dikemas dalam format sehari penuh yang memadukan Fun Run 8K, konferensi teknologi, dan Golf Tournament, menciptakan keseimbangan antara inovasi, kolaborasi, dan gaya hidup sehat di kalangan profesional industri teknologi.

Dengan mengusung tema 'Living with AI: Opportunity, Risk, or Reality?', forum ini menyoroti kenyataan bahwa AI tidak lagi sekadar teknologi masa depan, tetapi telah sepenuhnya melekat dalam aktivitas masyarakat dan bisnis modern, meski sebagian besar pengguna belum menyadarinya.

President Director PT. Lintas Teknologi Indonesia, Muhamad Paisol menekankan perubahan besar yang sedang terjadi pada perilaku manusia dan budaya digital global.

Dia juga menyoroti perkembangan AI di tingkat global dan nasional, termasuk bahwa mayoritas perusahaan dunia kini sudah mengadopsi AI, sementara di Indonesia pertumbuhannya mencapai 47% dalam setahun terakhir meski baru sebagian kecil yang masuk kategori pemanfaatan tingkat lanjut.

Di sisi masyarakat, sebagian besar pengguna di dunia sudah berinteraksi dengan AI, namun lebih dari 70% masyarakat Indonesia belum menyadari penggunaan AI dalam keseharian mereka, menegaskan pentingnya peningkatan literasi dan edukasi publik.

Pernyataan ini menegaskan percepatan adopsi AI bukan hanya soal teknologi, tetapi juga kesiapan masyarakat dan institusi dalam beradaptasi terhadap perubahan cara bekerja, berpikir dan berinteraksi.

Lintas Teknologi melihat bahwa membangun ekosistem yang sehat, melalui edukasi, literasi digital, serta kolaborasi lintas sektor, menjadi kunci agar transformasi AI dapat membawa manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.