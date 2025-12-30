LTM PBNU Luncurkan Program Nasional “Terima Kasih Muadzin”, Ayo Daftar!

jpnn.com, JAKARTA - Lembaga Ta’mir Masjid Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LTM PBNU) meluncurkan program nasional bertajuk “Terima Kasih Muadzin”, sebuah inisiatif apresiasi bagi para muazin masjid dan musala di Indonesia.

Program ini menjadi bentuk penghormatan atas dedikasi muazin dalam menjaga syiar azan dan keberlangsungan ibadah berjemaah umat Islam.

LTM PBNU menegaskan bahwa muazin memegang peran strategis dalam kehidupan kemasjidan. Tidak sekadar mengumandangkan panggilan salat, muazin turut menjaga ritme ibadah, disiplin waktu, serta suasana spiritual di tengah masyarakat.

Di tengah dinamika perubahan sosial dan gaya hidup modern, peran muazin dinilai kerap terpinggirkan. Padahal, suara azan merupakan pengingat spiritual sekaligus simbol kehadiran Islam di ruang publik. Karena itu, LTM PBNU memandang muadzin sebagai bagian inti dari ekosistem kemasjidan yang menjaga kesinambungan ibadah dari generasi ke generasi.

Program "Terima Kasih Muadzin" membuka partisipasi nasional melalui tiga kategori utama, yakni Muadzin Terlama, Muadzin Tertua, dan Muadzin Termuda. Ketiga kategori ini dirancang untuk menjangkau lintas generasi muadzin di berbagai daerah.

LTM PBNU menilai pendekatan lintas generasi penting untuk menjaga kesinambungan peran muazin, sekaligus mendorong regenerasi muazin muda tanpa mengabaikan jasa dan keteladanan para muazin senior.

Program ini menempatkan apresiasi sebagai bagian dari pembinaan, bukan semata kompetisi.

Panitia akan memilih 500 muazin terbaik untuk menerima uang pembinaan sebagai bentuk dukungan dan penghargaan.