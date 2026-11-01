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Luar Biasa! BINUS Cup XI Swimming Pecahkan Rekor MURI dengan 1.128 Peserta

Luar Biasa! BINUS Cup XI Swimming Pecahkan Rekor MURI dengan 1.128 Peserta
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Penyelenggaraan BINUS Cup XI Swimming 2026 mencacatkan rekor pada Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) di Stadion Akuatik Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Sabtu (31/10). Foto: Dokumentasi BINUS Cup XI Swimming 2026

jpnn.com, JAKARTA - Ajang BINUS Cup XI Swimming 2026 mencatatkan rekor di Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI).

Ajang renang yang digelar di Stadion Akuatik Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Sabtu (31/10) itu memecahkan rekor sebagai lomba renang dengan peserta pelajar terbanyak yang diselenggarakan dalam satu hari.

Tercatat sebanyak 1.128 pelajar dari jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas (SMA) ambil bagian dalam event tersebut.

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Direktur Operasional MURI Awan Rahargo memberikan langsung penghargaan tersebut kepada Panitia Penyelenggara dan Sekolah SMA BINUS School Simprug.

Menurut Awan BINUS School Simprug bersama para siswa sangat luar biasa dalam menyelenggarakan kompetisi dengan jumlah peserta yang besar dalam satu hari.

Tercatat pada awalnya target  peserta BINUS Cup XI Swimming sebanyak 933 pelajar. 

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Ternyata.setelah dilakukan verifikasi dan penghitungan ulang, jumlah peserta yang tercatat mencapai 1.128 orang.

“Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) mencatat sebuah pencapaian dan prestasi karya putra-putri terbaik Indonesia,” ujar Awan.

Ajang BINUS Cup XI Swimming 2026 mencatatkan rekor di Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI)

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