Luar Biasa, Daiki Hashimoto Menang Kejuaraan Dunia Senam di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Pesenam artistik Jepang, Daiki Hashimoto meraih gelar juara di nomor all round 53rd FIG Artistic Gymnastics World Championship 2025.

Tampil di Indonesia Arena, Jakarta, Rabu (22/10), atlet kelahiran 7 Agustus 2001 itu naik podium tertinggi setelah membukukan 85.131 poin.

Pencapaian di Jakarta membuat Daiki Hashimoto meraih medali emas ketiga secara beruntun setelah sebelumnya berjaya di Liverpool 2022 serta Antwerp 2023.

Pada nomor ini, medali perak diraih pesenam China yakni Zhang Boheng yang membukukan 84.333 poin.

Adapun perunggu diraih Noe Seifert asal Swiss setelah mengumpulkan poin 82.831 dari enam apparatus.

Wakil Asia mendominasi Top 5 pada nomor all round ajang FIG Artistic Gymnastics World Championship.

Hanya Noe Seifert yang berasal dari Benua Biru yang mampu finis di lima besar dan membawa pulang medali perunggu.

Adapun wakil Indonesia yang bertarung dalam nomor all round hanya Abiyu Raffi.