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Luar Biasa! Pedro Acosta Juara Sprint MotoGP Malaysia

Luar Biasa! Pedro Acosta Juara Sprint MotoGP Malaysia
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Pedro Acosta. Foto: diambil dari motogp

jpnn.com - SELANGOR - Pedro Acosta finis pertama pada Sprint MotoGP Malaysia 2026 di Sirkuit Sepang, Selangor, Sabtu (31/10) siang WIB.

Pembalap KTM itu menjadi juara sprint setelah melalui persaingan ketat dengan Alex Marquez, Ai Ogura, dan Marc Marquez.

Acosta sempat kesulitan mendekati Alex dan Ai Ogura yang bersaing di dua terdepan.

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Petaka datang buat Alex yang terjatuh saat sedang memimpin.

Ai Ogura memimpin, tetapi Acosta sudah mendapat angin untuk terus mendekat.

Acosta akhirnya memimpin di saat Ogura seperti kehilangan tenaga.

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Pedro Acosta finis pertama, Marc Marquez kedua, dan Marco Bezzecchi memenangi persaingan dengan Ogura.

"Ini balapan supersulit. Bukan cuma saya, mungkin banyak pembalap harus pintar mengatur (ban) saat cuaca mendadak mendung. Hasil yang baik," tutur Marco Bezzecchi kepada awak MotoGP seusai sprint.

Simak apa kata juara, peringlat kedua, dan peringkat ketiga sprint MotoGP Malaysia 2026.

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