jpnn.com - Persib Bandung berpesta di kandang sendiri saat menjamu Shan United pada laga kedua Grup B ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup 2026/2027, Kamis (19/11/2026) malam.

Maung Bandung berhasil menaklukkan wakil Myanmar tersebut dengan skor telak 6-0.

Enam gol Persib dicetak Balsa Sekulic pada menit ke-12 dan 66, Mariano Peralta melalui penalti pada menit ke-17, Luka Menalo (52'), Adam Alis (81'), serta Uilliam Barros (89').

Persib langsung mengambil inisiatif serangan sejak pertandingan dimulai.

Mariano Peralta menjadi salah satu pemain yang beberapa kali mengancam pertahanan lawan. Namun, peluang yang didapat pemain asal Argentina itu belum mampu menghasilkan gol.

Gemuruh pendukung tuan rumah akhirnya pecah pada menit ke-12. Balsa Sekulic membawa Persib unggul setelah menyambut umpan Luka Menalo melalui sundulan yang gagal diantisipasi kiper Shan United, Pyae Phyo Thu.

Persib kemudian mendapat hadiah penalti setelah Luka Menalo dilanggar pemain lawan di kotak terlarang.

Mariano Peralta yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Tendangannya ke sudut kiri gawang mengecoh Pyae Phyo Thu dan mengubah skor menjadi 2-0 pada menit ke-17.