Luar Biasa! Persib Mengamuk, Menang di Kandang Port FC

jpnn.com - PATHUM THANI - Persib Bandung menang comeback dari tuan rumah Port FC pada matchday pertama Grup B ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026/2027, di Stadion Thammasat, Pathum Thani, Tailan, Kamis (8/10).

Sempat tertinggal lebih dulu melalui gol penalti Jude Jacob Soonsup-Bell pada menit 63, Pangeran Biru bangkit luar biasa di penghujung pertandingan.

Tiga gol berhasil diciptakan dalam rentang waktu sembilan menit melalui Mariano Peralta menit 86, Rosembergne "Berguinho" Da Silva menit 90+3, dan Luka Menalo menit 90+5.

Pelatih Persib Igor Tolic mengandalkan Teja Paku Alam sebagai penjaga gawang. Di depannya berdiri Gabriel Mutombo, Patricio Matricardi, Julio Cesar, dan Ikwan Ali Tanamal. Marc Klok dan Adam Alis menjadi pengisi lini tengah. Sementara itu, Eliano Reijnders, Luka Menalo, Rosembergne Da Silva, dan Uilliam Barros dipercaya mengisi lini depan.

Setelah bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Persib tidak melakukan pergantian pemain saat babak kedua dimulai. Pangeran Biru mencoba mengambil kendali permainan untuk mencari gol pembuka.

Namun, Port FC lebih dulu memperoleh peluang pada menit 50. Bordin Phala melepaskan tendangan, tetapi bola masih melambung di atas mistar gawang Persib.

Port FC kemudian mendapatkan hadiah penalti pada menit 63 setelah Ikwan melakukan pelanggaran terhadap Francisco Mendes di dalam kotak terlarang.

Soonsup-Bell yang baru masuk sebagai pemain pengganti maju sebagai eksekutor. Tendangannya gagal diantisipasi Teja sehingga Port FC membuka keunggulan 1-0.