jpnn.com - SERANG - Persib Bandung yang biasa menang comeback, kali ini kena batunya saat menantang tuan rumah Persita Tangerang pada pekan ke-11 Super League.

Pada laga di Banten International Stadium, Serang, Minggu (29/11) sore WIB itu, Persib sempat unggul melalui Beckham Putra pada menit ke-44.

Namun, Persita menyamakan kedudukan hanya beberapa menit berselang, melalui gol indah yang luar biasa dari Hokky Caraka yang menutup babak pertama menjadi 1-1.

Hokky Caraka membawa Persita berbalik unggul pada menit ke-53. Juga dengan gol yang luar biasa.

Skor 2-1 untuk Persita bertahan hingga laga tuntas.

Ini kemenangan ke-7 Persita dari sebelas pertandingan.

Persita yang diracik Carlos Pena itu masih mempertahankan status sebagai tim yang paling sedikit menderita kekalahan, satu kali (0-1 vs Isenmulang Kalteng).

Pendekar Cisadane -julukan Persita, melanjutkan ‘kebiasaan’ menaklukkan tim-tim papan atas (Dewa United dan Persija juga kalah dari Persita).