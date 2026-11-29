Luar Biasa! Persita Mengubur Persib di Banten
jpnn.com - SERANG - Persib Bandung yang biasa menang comeback, kali ini kena batunya saat menantang tuan rumah Persita Tangerang pada pekan ke-11 Super League.
Pada laga di Banten International Stadium, Serang, Minggu (29/11) sore WIB itu, Persib sempat unggul melalui Beckham Putra pada menit ke-44.
Namun, Persita menyamakan kedudukan hanya beberapa menit berselang, melalui gol indah yang luar biasa dari Hokky Caraka yang menutup babak pertama menjadi 1-1.
Hokky Caraka membawa Persita berbalik unggul pada menit ke-53. Juga dengan gol yang luar biasa.
Skor 2-1 untuk Persita bertahan hingga laga tuntas.
Ini kemenangan ke-7 Persita dari sebelas pertandingan.
Persita yang diracik Carlos Pena itu masih mempertahankan status sebagai tim yang paling sedikit menderita kekalahan, satu kali (0-1 vs Isenmulang Kalteng).
Pendekar Cisadane -julukan Persita, melanjutkan ‘kebiasaan’ menaklukkan tim-tim papan atas (Dewa United dan Persija juga kalah dari Persita).
Persita mengalahkan Persib. Arema FC menang dari Persebaya. Cek klasemen Super League di sini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Live Streaming Persita Vs Persib: Maung Bandung Waspada
- Persita Punya Modal Besar Menumbangkan Persib, Mungkin Anda juga Sudah Tahu
- Persija Keluar dari Tekanan Berat Pekan ke-11 dengan Sempurna
- Persija Pesta Gol di HUT ke-98, Dewa United Gusur Persita, Klasemen Super League Berubah
- Persija Jakarta Hancurkan Garudayaksa FC, Begini Kondisi Terkini Papan Atas Klasemen
- Tantangan Persib di BIS Tak Hanya Persita, Marc Klok Singgung Masalah Lain