menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » UMKM » Luar Biasa, Praktik Digitalisasi UMKM Amartha Menginspirasi Lembaga Keuangan Mikro Asia

Luar Biasa, Praktik Digitalisasi UMKM Amartha Menginspirasi Lembaga Keuangan Mikro Asia

Luar Biasa, Praktik Digitalisasi UMKM Amartha Menginspirasi Lembaga Keuangan Mikro Asia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ibu Nurjannah, mitra UMKM binaan Amartha asal Makassar yang memperluas layanan warung kelontongnya dengan bergabung sebagai warung digital AmarthaLink. Foto: Dokumentasi Amartha

jpnn.com, JAKARTA - Dua lembaga keuangan mikro Asia terkemuka, RAFI Microfinance Inc. dari Filipina dan BURO dari Bangladesh, belum lama ini berkunjung ke Indonesia.

Kedatangan kedua lembaga tersebut untuk mempelajari langsung bagaimana perusahaan fintek Amartha Financial (Amartha) memanfaatkan teknologi untuk memajukan jutaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perempuan di Indonesia di wilayah perdesaan.

Kunjungan lintas negara merupakan pengakuan atas kemajuan Indonesia dalam mendorong keuangan inklusif dan pemberdayaan UMKM melalui inovasi teknologi finansial (fintek).

Baca Juga:

“Ada banyak inovasi dari Amartha yang bisa kami pelajari dan adaptasi di Bangladesh, terutama seputar digitalisasi pelayanan UMKM di daerah,” ujar Md. Shahinoor Islam Khan, Assistant Director - Program selaku perwakilan delegasi BURO Bangladesh sebanyak 17 orang yang datang ke Indonesia pada 27-31 Oktober 2025.

Hal ini dibenarkan RAFI Microfinance Inc. yang mengunjungi kantor dan UMKM binaan Amartha di Jakarta, Solo, dan Yogyakarta di 19–20 Agustus 2025.

“Kami ingin belajar dari keberhasilan Amartha dalam memanfaatkan teknologi untuk melayani pelaku UMKM ultra-mikro di wilayah perdesaan dalam skala besar,” ujar Thomas Kocsis, President and CEO RAFI Microfinance Inc.

Baca Juga:

Sejak didirikan pada 2010, Amartha telah menyalurkan pembiayaan bagi lebih dari 3,3 juta perempuan pelaku UMKM di perdesaan Indonesia, melalui model pembiayaan berbasis komunitas dan sistem penilaian kredit berbasis kecerdasan buatan (AI).

Sebagai perbandingan, RAFI Microfinance Inc. didirikan di 1998 dan sampai sekarang telah melayani lebih dari 650 ribu mitra di pulau-pulau besar Filipina.

Dua institusi microfinance dari Filipina dan Bangladesh berkunjung ke Amartha untuk mempelajari penerapan digitalisasi dan teknologi dalam pendampingan UMKM

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI