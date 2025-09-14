Luar Biasa! Prudential Syariah Raih Dua Penghargaan

jpnn.com, JAKARTA - PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) kembali meraih dua penghargaan sekaligus, kali ini tentang “Sharia Insurance Innovator of The Year” dan “Community Championship Program”.

Pencapaian ini menjadi pengakuan atas langkah perusahaan dalam memperluas akses perlindungan berbasis syariah sekaligus menghadirkan program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

Meski tren literasi keuangan syariah di Indonesia terus meningkat, tingkat inklusinya masih relatif tertinggal. Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK 2025 mencatat kenaikan literasi syariah dari 39,11% (2024) menjadi 43,42% (2025). Namun, inklusi hanya naik tipis dari 12,88% menjadi 13,41%, dan penetrasi asuransi syariah belum mencapai 1%. Kondisi ini menegaskan pentingnya inovasi sekaligus perluasan akses bagi masyarakat.

Baca Juga: Cerita Sri Kurniati Biaya Pengobatan Anaknya Rp 300 Juta Ditanggung Prudential Syariah

“Prudential Syariah percaya bahwa inovasi bukan sekadar menciptakan produk baru, tetapi juga memastikan bahwa produk tersebut dapat memberikan manfaat yang sesuai dengan kebutuhan peserta dengan harga terjangkau. Penghargaan ini tidak terlepas dari kerjasama yang baik antar peserta, tenaga pemasar dan mitra bisnis untuk terus memperluas akses masyarakat terhadap asuransi syariah. Kedepannya, kami akan terus menghadirkan solusi proteksi syariah yang relevan, terjangkau, dan memberi manfaat nyata, sekaligus mendorong akses perlindungan kesehatan bagi masyarakat Indonesia,” kata Vivin Arbianti Gautama, Chief Customer Marketing Officer Prudential Syariah.

Atas kerja sama yang baik antar peserta, tenaga pemasar dan mitra bisnis, Prudential Syariah berhasil menjadi pemimpin di industrinya dengan total aset mencapai Rp 7 triliun dan membukukan kinerja yang kuat dengan total kontribusi pada kuartal kedua 2025 (YTD) bertumbuh 3% menjadi Rp 1,9 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.

Prudential Syariah juga telah menyalurkan santunan klaim dan manfaat di periode yang sama sebesar Rp1 triliun sebagai bentuk tolong menolong antar sesama.

Baca Juga: Prudential Syariah dan Muhammadiyah Perkuat Literasi Keuangan untuk Perempuan

Prudential Syariah juga terus berinovasi dengan menghadirkan produk sesuai dengan kebutuhan peserta, antara lain solusi perlindungan jiwa melalui PRUCritical Amanah, solusi proteksi yang fokus pada nilai syariah melalui PRUSafar Plan sebagai solusi untuk melindungi setiap langkah dalam persiapan hingga pelaksanaan ibadah Haji, solusi proteksi kesehatan melalui PRUWell Medical Syariah yang menerapkan konsep penetapan harga yang adil (fair pricing) dan PRUSehat Syariah sebagai inovasi produk untuk generasi muda.

Selain mengeluarkan inovasi produk, Prudential Syariah juga memaksimalkan kanal distribusi dan mempermudah jangkauan proteksi syariah melalui lebih dari 80.000 mitra bisnis agensi atau tenaga pemasar di seluruh Indonesia, yang dibekali dengan metode penjualan berbasis syariah.