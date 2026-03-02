menu
Luar Biasa, Rose BLACKPINK Cetak Sejarah di BRIT Award
Rose BLACKPINK menerima penghargaan dalam ajang The BRIT Awards 2026 di Inggris pada Sabtu (28/2/2026) waktu setempat. Foto: ANTARA/Youtube BRITs

jpnn.com, INGGRIS - Anggota BLACKPINK, Rose meraih penghargaan dalam ajang The BRIT Awards 2026 di Manchester, Inggris, pada Sabtu (28/2) waktu setempat.

Dia memenangkan kategori International Song of the Year berkat lagu APT. yang merupakan hasil kolaborasi dengan Bruno Mars.

Prestasi tersebut mengantarkan Rose mencetak rekor sebagai artis K-pop pertama yang meraih penghargaan The BRIT Awards.

Baca Juga:

"Saya merasa sangat terhormat menerima penghargaan ini di depan begitu banyak musisi berbakat dan luar biasa di Inggris. Terima kasih banyak," kata Rose BLACKPINK dalam acara yang digelar oleh British Phonographic Industry itu.

Penyanyi berusia 29 tahun itu kemudian mengucapkan terima kasih kepada Bruno Mars di panggung The BRIT Awards 2026.

Menurut Rose BLACKPINK, Bruno Mars sangat berjasa ketika keduanya berkolaborasi merilis APT.

Baca Juga:

"Bruno Mara, saya menerima penghargaan ini untuk kita berdua. Terima kasih untuk semuanya, karena sudah menjadi mentor terbesar dan sahabat terbaik saya," jelasnya.

Selain itu, Rose BLACKPINK juga menyampaikan apresiasi kepada tim Atlantic Records.

