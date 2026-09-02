Luar Biasa, Sherina Munaf Turun Tangan Bantu Pemadaman Kebakaran Hutan di Kalimantan

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Sherina Munaf turun langsung membantu proses pemadaman kebakaran hutan di kawasan konservasi Taman Wisata Alam (TWA) Galeget Tiawu, Kalimantan Tengah.

Dalam unggahan Instagram Story miliknya, dia terlihat berada di tengah kawasan hutan yang terdampak kebakaran.

Mengenakan pakaian lengan panjang, masker, dan ransel, Sherina Munaf ikut memegang selang untuk menyemprotkan air ke area yang terbakar.

Pemilik album Gemini itu juga membagikan kondisi di lokasi yang dipenuhi asap dan pepohonan yang terdampak kebakaran.

Dia menyebut tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Tengah telah melakukan pemadaman selama delapan hari.

"Team BKSDA Kalteng sudah terus melakukan pemadaman selama 8 hari ini. Sempat padam 2 hari, tapi hari ini bara mulai menyala lagi," ungkap Sherina Muna, Rabu (2/9).

Tidak hanya menunjukkan proses pemadaman, anak Triawan Munaf itu turut menyoroti perjuangan para petugas di lapangan.

Menurutnya, pemadaman bara api bukan pekerjaan mudah karena kondisi asap yang pekat membuat jarak pandang terbatas.