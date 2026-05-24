Luar Biasa, Tiket Konser Westlife di GBK Habis Terjual

jpnn.com, JAKARTA - Tiket konser Westlife: 25 Years of Hits - The Anniversary World Tour 2027 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027 habis terjual.

Dalam keterangan resmi yang disampaikan promotor disebutkan bahwa seluruh kategori tiket konser Westlife telah sold out.

Sejak penjualan tiket umum resmi dibuka pada Sabtu, 23 Mei 2026 pukul 10.00 WIB melalui situs resmi WestlifeStadiumShowJKT.com, ribuan penggemar telah menyerbu platform penjualan tiket dalam jumlah yang memecahkan rekor, dengan seluruh kategori tiket terjual habis dalam waktu kurang dari 12 jam.

Promotor Folagopro, Sound Rhythm, dan IRSX secara resmi mengumumkan bahwa seluruh kategori tiket kini telah sold out.

Pengumuman konser Westlife di GBK sukses menciptakan antusiasme luar biasa di seluruh Indonesia, sekaligus kembali menegaskan posisi Westlife sebagai salah satu grup musik internasional paling populer dan dicintai di Asia Tenggara.

Westlife: 25 Years of Hits - The Anniversary World Tour 2027 diadakan dalam rangka merayakan 25 tahun perjalanan musik Westlife melalui penampilan megah, deretan lagu hit ikonik, produksi bertaraf dunia, dan berbagai momen spesial yang dipersiapkan secara eksklusif untuk para penggemar.

Sebelumnya, Westlife resmi mengumumkan jadwal tur Asia untuk 'Westlife 25: The Anniversary World Tour', termasuk konser Stadium Show di Jakarta.

Rangkaian tur ini merupakan kelanjutan dari perayaan 25 tahun Westlife yang sebelumnya akan berlangsung di Inggris dan Eropa.