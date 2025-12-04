Luas Hutan Lindung di Jabar Menyusut, Sekarang Tinggal 400 Ribu Hektare, Astagfirullah!

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan Jawa Barat saat ini sudah banyak kehilangan cakupan hutan lindung seluas jutaan hektare.

Hal demikian dikatakan Hanif saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XII di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12).

Menurut Hanif, Jawa Barat semula memiliki hutan lindung seluas 1,6 juta hektare, tetapi menyusut menjadi 400 ribu hektare.

"Jawa Barat telah kehilangan kawasan lindungnya sejumlah 1,2 juta hektare," kata alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat itu, Rabu.

Dia mengatakan kawasan hutan lindung sebenarnya berperan menjaga ekosistem di bawah agar tidak terjadi bencana.

Hanif mengatakan ada potensi bencana ketika melihat fenomena berkurangnya cakupan hutan di Jawa Barat.

"Sangat rentan bencana. Berdasarkan kajian Lingkungan Hidup yang strategis yang ditandatangani menteri, seharusnya area lindung yang sejumlah 1,6 juta itu ditingkatkan bukan dihilangkan," kata eks Direktur Jenderal (Dirjen) Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) itu.

Adapun, kata Hanif, jumlah cakupan hutan lindung di bumi Pasundan tertuang dalam Perda Tahun 2022 Tentang Tata Ruang Jawa Barat.