Luas Karhutla di Sumsel Mencapai 1.416,9 Hektare Sepanjang Januari-Agustus 2025

jpnn.com - PALEMBANG - Luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan sepanjang Januari-Agustus 2025 mencapai 1.416,9 hektare. Mayoritas kebakaran terjadi di lahan mineral, yakni 1.381,9 hektare. Sementara, lahan gambut yang terdampak mencapai 35 hektare.

Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ferdian Kristanto menerangkan bahwa data tersebut merupakan hasil analisis citra satelit yang dilakukan bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta kementerian.

"Lima wilayah di Sumatera Selatan mencatatkan luasan karhutla tertinggi, yakni Ogan Ilir, Musi Banyuasin, OKU, Musi Rawas, dan Muara Enim," kata Ferdian, Kamis (21/8).

Karhutla terluas terjadi di Ogan Ilir, yakni 317 hektare, yang seluruhnya terjadi di lahan mineral.

Disusul Musi Banyuasin dengan 314,2 hektare, terdiri dari 305,2 hektare lahan mineral dan 8,9 hektare lahan gambut.

Sementara, di OKU tercatat 190,4 hektare terbakar, yang seluruhnya di lahan mineral.

"Untuk karhutla di Musi Rawas mencapai 151,7 hektare di lahan mineral, dan di Muara Enim 101,8 hektare dengan perincian 90,9 hektare lahan mineral dan 11 hektare gambut," ungkap Ferdian.

Adapun wilayah lain dengan tingkat kebakaran di bawah 100 hektare, yakni Empat Lawang (89,3 ha), OKI (65,5 ha), PALI (63 ha), Musi Rawas Utara (50,2 ha), Lahat (36,6 ha), OKU Timur (15,8 ha), Banyuasin (13,2 ha), Lubuklinggau (5,9 ha), dan Pagaralam (2,1 ha).